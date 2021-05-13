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15:09, 13 мая 2021 года Механический голос напомнит орловцам об остановках Установка речевых информаторов в общественном транспорте областной столицы является новым требованием к перевозчикам.





Жителям и гостям Орла впервые за долгое время будут автоматически объявлять об остановках. Контракты, содержащие это условие, будут заключены в середине июня этого года. Соглашения подпишут на два с половиной года – такого не было уже 6 лет.



Основные требования к соискателям контрактов: возраст автобусов, опыт работы в пассажирских перевозках и наличие низкопольных автобусов для тех маршрутов, где они нужны – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



