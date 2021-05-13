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15:13, 13 мая 2021 года

Ливенца подозревают в культивации крупного объёма конопли

Орловские полицейские нашли у 47-летнего мужчины 25 кустов наркосодержащего растения.


Плантацию подозреваемый устроил прямо у себя дома. В специальном контейнере для рассады – т.н. гроубоксе – силовики обнаружили всходы 25 кустов подозрительного растения, которое позже идентифицировали как коноплю.

На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ливенцу грозит до двух лет лишения свободы. На время расследования фигурант взят под стражу – сообщает пресс-служба регионального УМВД.


Артём Ежаков
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