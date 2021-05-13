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15:40, 13 мая 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Сегодня - один из главных исламских праздников. Мусульмане Орла встретили Ураза-байрам молитвой о мире.

- Замглавы департамента соцзащиты Орловской области привился «ЭпиВакКороной». Всего от коронавируса уже защитились 66 тысяч орловцев.

- Жилищный вопрос продолжает собирать вместе дольщиков, власть и прокуратуру.

- Зачем танкистам выдавали шелковые платки? Об этом и не только - в книге и в воспоминаниях потомков выпускников Орловского бронетанкового училища.

- Когда достроят сад-ясли на улице Кузнецова в Орле, и почему сняли асфальт на Октябрьской? Ответы - в нашем выпуске.

- Добровольцы «золотого возраста». Бабушки-волонтеры представили самопрезентации на суд жюри.


Вести-Орёл
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