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15:42, 13 мая 2021 года

Врио главы Малоархангельского района могут отправить в отставку

Орловская прокуратура усмотрела в действиях Петра Матвейчука конфликт интересов.


Надзорное ведомство выяснило, что чиновник участвовал в торгах по аренде земельного участка в районе. По итогам аукциона он заключил соглашение с местным отделом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству, который находится в непосредственном подчинении чиновника.

Таким образом, Матвейчук допустил конфликт интересов и не уведомил о случившемся Малоархангельский райсовет.

По итогам проверки местным депутатам было внесено представление с вопросом о досрочном прекращении полномочий врио главы района в связи с утратой доверия – сообщает сайт ведомства.


Артём Ежаков
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