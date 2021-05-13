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15:42, 13 мая 2021 года Врио главы Малоархангельского района могут отправить в отставку Орловская прокуратура усмотрела в действиях Петра Матвейчука конфликт интересов.





Надзорное ведомство выяснило, что чиновник участвовал в торгах по аренде земельного участка в районе. По итогам аукциона он заключил соглашение с местным отделом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству, который находится в непосредственном подчинении чиновника.



Таким образом, Матвейчук допустил конфликт интересов и не уведомил о случившемся Малоархангельский райсовет.



По итогам проверки местным депутатам было внесено представление с вопросом о досрочном прекращении полномочий врио главы района в связи с утратой доверия – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



