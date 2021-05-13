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15:50, 13 мая 2021 года

Клещи стали реже кусать орловцев

По состоянию на 12 мая от этих паукообразных пострадало 80 человек, среди которых 22 ребенка. Это на 30% меньше, чем год назад.


Случаи присасывания клещей выявлены в 14 муниципальных образованиях Орловской области. Случаев иксодового боррелиоза не обнаружено.

Выросла инфицированность возбудителями боррелиоза – 16,2% от всех обследованных паразитов оказались заражены. В начале мая прошлого года этот показатель составлял 15,7%.

Параллельно продолжаются проверочные и акарицидные мероприятия. На 105,06 гектара общественных территорий обнаружили 189 клещей. Обработано 34,3 гектара местности – сообщает сайт Роспотребнадзора.


Артём Ежаков
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