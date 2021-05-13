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15:46, 13 мая 2021 года

Орловская система образования делится своими наработками с другими регионами

Сегодня стартовала межрегиональная стажировка управленческих команд.


Обмен успешными практиками и управленческими технологиями, которые смогут повысить качество образования в сельских школах и малых городах - это цель межрегиональной стажировки управленческих команд. Проходит она в Орловской области впервые.

Формат общения – смешанный: запланированы онлайн и очные выступления специалистов из 16-и регионов. Участники в течение двух дней разбирают эффективные кейсы управления, лучшие механизмы будут опробованы на местах. Обсуждают форматы и практики обучения в сельской школе, а также цифровизацию как драйвер развития. Пройдут круглые столы, запланированы посещения учебных заведений.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В Орловской области накоплен достаточно хороший опыт организации управления - как системы регионального образования, так и на уровне образовательных организаций».



Анна Вайсергисер
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