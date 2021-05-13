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16:35, 13 мая 2021 года

В Орле состоялась презентация книги об Орловском бронетанковом училище

Автор книги - Марина Самарина, педагог дополнительного образования, краевед.


В орловской областной библиотеке состоялась презентация книги «Герои Советского Союза - выпускники Орловского бронетанкового училища». Ее автор Марина Самарина, педагог дополнительного образование, краевед, несколько лет собирала материал в архивах, связывалась с родственниками фронтовиков. Многие из них приехали на презентацию, чтобы лично поблагодарить автора.

Эта книга - первая попытка собрать воедино сведения о выпускниках Орловского бронетанкового училища. В ее основу вошли документы Центрального архива Минобороны, орловского областного архива, краеведческого музея, школьных музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, а также личные письма участников войны. В книге рассказывается о 107-ми Героях Советского Союза. 44 из них не вернулись с полей сражений.

Орловская бронетанковая школа была образована в июле 1930 года, через семь лет стала бронетанковым училищем. К началу войны здесь подготовили более 6 тысяч командиров танкистов. За время эвакуации училище побывало в разных городах - от Майкопа до Свердловска, а его выпускники приняли участие в самых сложных и тяжелых танков сражениях под Москвой, на Орловско-Курской дуге, под Сталинградом.


Эва Стасюлевич
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