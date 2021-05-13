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16:11, 13 мая 2021 года В Маслозаводском переулке в Орле появятся велодорожки Организация полосы для велосипедистов от переулка Пищевого до Лужковского моста является пилотным проектом «БКАД-2021».





Подрядчика по Маслозводскому переулку выберут завтра, 14 мая. За 90 миллионов рублей победителю торгов предстоит обновить объект, на который уже долгое время жалуются орловцы. Чтобы работы не пошли насмарку – как было в марте этого года во время во время оперативного ямочного ремонта – здесь применят метод холодной регенерации, т.е. добавят «подушку» из старого асфальта, щебня и битума под верхние слои дороги. Метод для Орла - инновационный.



Сегодня пресс-служба мэрии заявила, что на отремонтированной дороге на участке от переулка Пищевого до Лужковского моста сделают велодорожки. Их планируют добавить на Болховское шоссе и все объекты «БКАД-2022».





Артём Ежаков



