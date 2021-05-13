Главная » Новости



16:48, 13 мая 2021 года На Орловщине на 39% упала заболеваемость COVID-19 среди рабочих По сравнению с предыдущей неделей, когда зарегистрировали 117 заболевших трудоустроенных жителей региона, этот показатель уменьшился на 33 факта заражения.





О текущей эпидситуации доложил глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев. Он заявил, что наибольшее число заражений приходится на работников сферы образования – 12 человек, также заболели 11 медиков. Среди аграриев и сотрудников промпредприятий COVID-19 подхватили по 8 человек.



В сравнении с предыдущей неделей общий рост заболеваемости коронавирусом в регионе снизился на 5%, однако её рост отмечен в Мценском, Болховском, Ливенском, Дмитровском, Должанском, Колпнянском, Краснозоренском, Новосильском, Орловском и Хотынецком районах. В Корсаковском и Знаменском районе случаев COVID-19 не было – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



