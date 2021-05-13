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17:07, 13 мая 2021 года В Орле рухнувший забор сломал младшекласснице стопу Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.





Сегодня утром 8-летняя школьница пострадала от рухнувшего кирпичного забора около дома №31 по улице Карачевской. Девочка получила закрытый перелом правой стопы. Сейчас ей ничего не угрожает – медики оперативно оказали нужную помощь.



По факту обрушения конструкции и травмирования ребенка областной СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц мэрии. Расследование продолжается – сообщает сайт Следкома.



Фото пресс-службы областного СУ СК





Артём Ежаков



