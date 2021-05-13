В Мценске открылся завод упаковки

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17:38, 13 мая 2021 года
В Мценске открылся завод упаковкиПредприятие инвестирует в проект 120 миллионов рублей и уже обеспечило работой 26 человек.
Завод «Технау» специализируется на производстве упаковочных материалов – от мешков для мусора и рукавов для запекания до возможных в будущем изделий из крафтовой бумаги.
Месячный объем производства – до 220 тонн полиэтиленовых и до 80 тонн бумажных пакетов в месяц, а также до полутора миллионов штук товаров для запекания. К примеру, последних «Технау» выпускает более 2 000 видов.
Предприятие расположилось на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Мценске, – сообщает сайт региональной корпорации развития.
Фото с сайта Корпорации развития Орловской области
Артём Ежаков