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17:38, 13 мая 2021 года

В Мценске открылся завод упаковки

Предприятие инвестирует в проект 120 миллионов рублей и уже обеспечило работой 26 человек.


Завод «Технау» специализируется на производстве упаковочных материалов – от мешков для мусора и рукавов для запекания до возможных в будущем изделий из крафтовой бумаги.

Месячный объем производства – до 220 тонн полиэтиленовых и до 80 тонн бумажных пакетов в месяц, а также до полутора миллионов штук товаров для запекания. К примеру, последних «Технау» выпускает более 2 000 видов.

Предприятие расположилось на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Мценске, – сообщает сайт региональной корпорации развития.

Фото с сайта Корпорации развития Орловской области


Артём Ежаков
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