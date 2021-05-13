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17:42, 13 мая 2021 года Олег Добродеев поздравил коллег с 30-летием ВГТРК Поздравления принимает и программа «Вести-Орел», которая рассказывает орловскому зрителю о событиях в регионе.





13 мая программа «Вести» отмечает юбилей: 30 лет назад в эфир вышел первый выпуск. Именно с этого выпуска и началось вещание ВГТРК. Сегодня генеральный директор телерадиокомпании Олег Добродеев поздравил коллег с праздником. Олег Добродеев: «От всей души поздравляю вас с 30-летним юбилеем! Благодаря нашей большой, слаженной и эффективной команде, сегодня медиахолдинг ВГТРК уверенно лидирует в телевизионном эфире и на радио, в информационном вещании, кинопроизводстве, новых онлайн-проектах». Гендиректор холдинга поблагодарил сотрудников за мастерство, творческую самоотдачу и преданность делу. С профессиональным праздником коллектив ВГТРК поздравили президент России Владимир Путин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и глава российского МИДа Сергей Лавров. В честь юбилея «Вестей» прошла праздничная онлайн-конференция с участием региональных телерадиокомпаний.





Орловское Информбюро



