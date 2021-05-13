четверг 13.05.2021 18:54:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:42, 13 мая 2021 года

Олег Добродеев поздравил коллег с 30-летием ВГТРК

Поздравления принимает и программа «Вести-Орел», которая рассказывает орловскому зрителю о событиях в регионе.


13 мая программа «Вести» отмечает юбилей: 30 лет назад в эфир вышел первый выпуск. Именно с этого выпуска и началось вещание ВГТРК. 
 
Сегодня генеральный директор телерадиокомпании Олег Добродеев поздравил коллег с праздником.
 
Олег Добродеев: «От всей души поздравляю вас с 30-летним юбилеем! Благодаря нашей большой, слаженной и эффективной команде, сегодня медиахолдинг ВГТРК уверенно лидирует в телевизионном эфире и на радио, в информационном вещании, кинопроизводстве, новых онлайн-проектах».
 
Гендиректор холдинга поблагодарил сотрудников за мастерство, творческую самоотдачу и преданность делу.
 
С профессиональным праздником коллектив ВГТРК поздравили президент России Владимир Путин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и глава российского МИДа Сергей Лавров.
 
В честь юбилея «Вестей» прошла праздничная онлайн-конференция с участием региональных телерадиокомпаний.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.