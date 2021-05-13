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18:02, 13 мая 2021 года С 1 июня в Орле будут курсировать 60 низкопольных автобусов Это 20% от всего будущего транспортного автопарка областной столицы.





Лето принесет орловцам позитивные изменения в пассажироперевозках – мэрия объявила об увеличении числа автобусов на популярных маршрутах, а также количества низкопольного транспорта и машин средней вместимости.



На маршруты №5, 8, 9, 10, 20, 26, 43, 47 и 60 выпустят как минимум один низкопольный автобус. Не менее двух единиц отрядят на маршруты №15, 16 и 48. Это – обязательное условие для перевозчиков. Таким образом, с 1 июня 2021 года на дороги Орла выйдет 60 автобусов – каждая пятая маршрутка будет доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.



В Зареченский микрорайон теперь будет ходить больше единиц транспорта – добавят три «двадцатых» маршрутки и по две – «восьмой» и «девятой». Маршрут №8 пополнится автобусами средней вместимости.



Еще по две машины пустят на маршруты №9, 16, 21, 26 и 27. На пять единиц увеличится парк маршруток №34.



Также будут внесены изменения в некоторые пути следования. Автобусы, которые шли до конечной на ТМК «ГРИНН», с лета поедут дальше – до разворотного кольца на улице Высоковольтной. Это снизит аварийность в районе мегакомплекса и повысит транспортную доступность для жителей поселка Соловьиная Роща. Маршрут №21 в июне начнет ездить через остановку около троллейбусного депо и улицу Металлургов до конечной – санатория «Лесной».



Будут и отмены рейсов – в июне прекращается курсирование маршруток №3, 6М, 23 и 24.





Артём Ежаков



