Главная » Новости



18:15, 13 мая 2021 года Клычков поручил тестировать на COVID-19 всех пожилых орловцев Это касается граждан, обратившихся за медпомощью с симптомами респираторных заболеваний.





Соответствующее поручение было дано сегодня губернатором во время заседания регионального оперативного штаба. Клычков поставил задачу увеличить объемы ПЦР-тестирований для медиков, соцработников, педагогов и прочих организованных коллективов.

«Успехи в борьбе с пандемией во многом зависят от эффективной диагностики. В регионе крайне необходимо наращивать темпы работы по ПЦР-тестированию на коронавирус, что позволит остановить распространение инфекции», − заявил глава региона. Особенно губернатор подчеркнул, что тестировать на коронавирус нужно всех орловцев в возрасте от 65 лет, пришедших к врачам с симптомами респираторных заболеваний, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



