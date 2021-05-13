четверг 13.05.2021 18:54:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:46, 13 мая 2021 года

Прокуратура разрешила орловским медикам совмещать работу в больницах и частных клиниках

Права врачей были восстановлены после обращения к главе областного ведомства Владиславу Малкину.


Ранее на личном приеме у прокурора группа медработников пожаловалась на предписание Роспотребнадзора, выданное в апреле – июне прошлого года медорганизациям. Документ запрещал медикам совмещать работу в бюджетных учреждениях здравоохранения и частных клиниках. После вмешательства надзорного ведомства ограничивающее врачей предписание было отменено.

Также Малкин лично выехал на переулок Фруктовый в Орле. Недавно со здешними жителями общалась наша съемочная группа. Областной прокурор лично проверит состояние здешней дороги, из-за которой порой не могут получить медицинскую помощь ветеран Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники и прочие социально незащищенные категории граждан, – сообщает сайт надзорного ведомства.

Читайте также:Орловские дороги третьей категории не достойны асфальта



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.