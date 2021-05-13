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18:46, 13 мая 2021 года Прокуратура разрешила орловским медикам совмещать работу в больницах и частных клиниках Права врачей были восстановлены после обращения к главе областного ведомства Владиславу Малкину.





Ранее на личном приеме у прокурора группа медработников пожаловалась на предписание Роспотребнадзора, выданное в апреле – июне прошлого года медорганизациям. Документ запрещал медикам совмещать работу в бюджетных учреждениях здравоохранения и частных клиниках. После вмешательства надзорного ведомства ограничивающее врачей предписание было отменено.



Также Малкин лично выехал на переулок Фруктовый в Орле. Недавно со здешними жителями общалась наша съемочная группа. Областной прокурор лично проверит состояние здешней дороги, из-за которой порой не могут получить медицинскую помощь ветеран Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники и прочие социально незащищенные категории граждан, – сообщает сайт надзорного ведомства.



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Артём Ежаков



