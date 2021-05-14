Главная » Новости



9:09, 14 мая 2021 года Орловский «Сад Памяти» вырос на четыре тысячи деревьев Таковы итоги акции, приуроченной ко Дню победы и посвященной памяти участников Великой Отечественной войны.





В этом году молодые деревья сажали в Ливенском, Мценском, Орловском, Ломецком и Болховском лесничествах. В память о павших высажено 1,5 тысячи дубов, 2 450 сосен и 50 елей на площади 1,8 гектара.



«Нам нельзя забывать о том, что наши герои живы, пока мы храним память о них, о том, какой ценой досталась Победа и о том, что мы – потомки Великих Победителей», – цитирует начальника областного Управления лесами Игоря Лебедева региональный информационный портал.



Фото садпамяти2021.рф









Артём Ежаков



