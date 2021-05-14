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8:12, 14 мая 2021 года На Орловщине отремонтировали две общественные территории Работы завершили в Знаменском и Отрадинском сельских поселениях.





О реализации годового плана национального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассказал глава областного департамента строительства Алексей Субботин.



Чиновник заявил об уже начатой работе на 97-ми из 144-х дворовых и 34-х из 44-х общественных территориях. Активное облагораживание идет в парке Победы и в Детском парке в Орле, а также в Ливнах, Болхове и Малоархангельске – городах, победивших на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.



В некоторых муниципальных образованиях – например, в Нарышкино и Хотынце, вообще не приступали к работам.

Финансирование нацпроекта в этом году составит 731,7 млн рублей – сообщает региональный информационный портал.



фото https://www.orel-adm.ru



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Артём Ежаков



