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8:12, 14 мая 2021 года

На Орловщине отремонтировали две общественные территории

Работы завершили в Знаменском и Отрадинском сельских поселениях.


О реализации годового плана национального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассказал глава областного департамента строительства Алексей Субботин.

Чиновник заявил об уже начатой работе на 97-ми из 144-х дворовых и 34-х из 44-х общественных территориях. Активное облагораживание идет в парке Победы и в Детском парке в Орле, а также в Ливнах, Болхове и Малоархангельске – городах, победивших на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В некоторых муниципальных образованиях – например, в Нарышкино и Хотынце, вообще не приступали к работам.
Финансирование нацпроекта в этом году составит 731,7 млн рублей – сообщает региональный информационный портал.

фото https://www.orel-adm.ru

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Артём Ежаков
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