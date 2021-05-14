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7:15, 14 мая 2021 года

Цена на горючее в Орловской области выросла на 6,3%.

Об этом сообщает территориальный орган Росстата.


Согласно опубликованному отчету, в минувшем апреле стоимость моторного топлива по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилась на 6,3%. Также выросла цена по отношению к марту – на 0,6%.

Больше всего подскочило газовое топливо – за год оно стало на 23,7% дороже. Бензин в среднем подорожал на 6,2%. Дизельное – на 3,4%.

В апреле текущего года средняя цена за литр бензина составляла 48,18 рублей (+28 копеек к марту). За газовое топливо автомобилист должен был раскошелиться на 27,94 рубля (+44 копейки). Дизель обошелся водителям в 47,79 рублей (+37 копеек).


Артём Ежаков
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