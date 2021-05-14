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6:19, 14 мая 2021 года Свыше 14 тысяч орловцев оформили электронную трудовую книжку Цифровая книжка имеет свои преимущества перед бумажной.





Добровольный переход с традиционной трудовой книжки на электронную начался с 1 января 2020 года. Владельцы ЭТК могут запросить оттуда информацию за пару минут – без запросов к работодателю и посещений ПФР или МФЦ. Электронная трудовая книжка всегда доступна в личных кабинетах Госуслуг и Пенсионного фонда.



В настоящий момент в области насчитывается 14 333 держателя ЭТК – сообщает сайт областного правительства.



инфографика ПФР









Артём Ежаков



