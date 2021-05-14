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9:32, 14 мая 2021 года

Сегодня в Орле пройдет региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Турнир организован в Орловском госуниверситете.


Сегодня в компьютерном многоборье примут участие победители городских и районных соревнований – это команды городов, районов области.

Участникам предстоит выполнить задания по нескольким номинациям: работа на смартфоне, в поисковой системе Яндекс, задание по информационной безопасности, работа на сайте Пенсионного фонда РФ, работа с электронными сервисами Ростелекома, Сбербанка России.

Все конкурсанты чемпионата получат дипломы участников, а победители будут награждены дипломами, медалями и призами. За победу в командном первенстве будут вручены кубки за I, II и III место. Самый старший участник и самая старшая участница будут награждены специальными дипломами и памятными подарками.

По итогам регионального тура будет сформирована команда от Орловской области в количестве четырех человек для участия в XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который будет проводиться в Москве 1 июля 2021 года в дистанционном формате.


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