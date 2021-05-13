Главная » Новости



19:49, 13 мая 2021 года 30 лет – вместе со зрителем. «Вести» отмечают юбилей 13 мая – праздничный день и для ГТРК «Орел».





«Вести» выходят в эфир ежедневно. Новости готовят с колес. Наши корреспонденты и операторы в любую погоду готовы выехать на съемку событий, чтобы снять все с лучших точек и рассказать так, чтобы зритель почувствовал себя участником происходящего. Лучшие корреспонденты ГТРК «Орел»: Антон Киселев, Анна Вайсергисер, Юлия Сабельникова, Татьяна Тимохина, Мария Семак, Эва Стасюлевич и Елена Литинская.



Но без операторов нет телевидения. Особый взгляд – у Сергея Дьяконова, Владислава Гапеева, Сергея Самсонова, Анатолия Пикурова, Андрея Максимова. Собрать сюжет – работа монтажеров. Новейшими технологиями владеют Борис Ляхов, Дмитрий Самулистов, Матвей Маркович, Сергей Напольских. Парадом корреспондентов, операторов и монтажеров руководят Анна Боева и Татьяна Напольских, а также продюсеры Наталья Деева и Наталья Мартынова.



Самые важные новости из регионов попадают в федеральный эфир. Это значит, что о событиях, происходящих в Орле, узнают во всей стране. Чтобы это произошло, техническая служба региональной телерадиокомпании «перегоняет» материал в Москву.



Прямой эфир – особый драйв. И ведущий, и выпускающая команда работают слаженно, на одном дыхании. Дирижируют «оркестром» режиссеры Наталья Быкова, Александр Семенов, Владимир Бруев. Региональный выпуск должен подхватить эстафету у федерального так, чтобы зритель не заметил перехода на местное вещание. Мультимедийный экран создает яркую, выразительную картинку, которая помогает восприятию событий, рассказанных телевизионным языком. Создает изображение на «плазме» группа технической поддержки. Здесь работают Денис Овсянников и Юрий Подсуев. И все происходит под неусыпным взором главного инженера Олега Апанайкина.



Ведущие – лицо новостей. В Орле о событиях рассказывают Юлия Опанасюк, Всеволод Трифонов и Елизавета Капырина.



Руководит коллективом ГТРК «Орел» Николай Куревин. Он работает в компании без малого 30 лет. Прошел путь от корреспондента до директора компании. Говорит, искренне рад быть частью команды профессионалов.



Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Это холдинг, в котором понимают, видят, ценят людей. Это и дружба, и профессиональные отношения, и такое вряд ли где увидишь. И я горжусь, что работаю в холдинге, я горжусь теми людьми, которые работают в ГТРК «Орел», потому что они настоящие профессионалы, а самое главное - замечательные люди».

Сегодня состоялась онлайн-конференция, в которой приняли участие все подразделения холдинга ВГТРК. На встрече отметили, что в течение трех десятков лет ВГТРК стала бесспорным лидером информационного вещания, причем не только в России, но и в Европе.



Олег Добродеев, генеральный директор ВГТРК: «Мы сильны нашим отношением, нашей дружбой и правильным ощущением общности целей, которые мы ставим, пониманием, что именно ВГТРК, именно «Вести» стягивают страну, являются, может быть, одной из важнейших несущих конструкций нашей страны».

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК: «Мы с вами прошли уже два этапа модернизации. Сегодня мы имеем замечательное оборудование, замечательные условия для работы, но самое главное это наши люди».

С профессиональным праздником коллектив ВГТРК поздравили президент России Владимир Путин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и глава российского МИДа Сергей Лавров.





Орловское Информбюро



