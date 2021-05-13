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21:20, 13 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 30 лет - полет отличный! Сегодня самый крупный в Европе медиахолдинг ВГТРК празднует День рождения.



- Под защитой «Спутника» и «ЭпиВакКороны». Орловцы делают выбор в пользу вакцинации.



- Сегодня, один из важных дней для мусульман - Ураза-байрам. В Орле прошел праздничный намаз.



- Как детские лагеря готовятся к приему отдыхающих, и что изменится? Расскажем в «Вестях».



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