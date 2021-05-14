Главная » Новости



10:01, 14 мая 2021 года Под Орлом автолюбитель врезался в дерево и попал в больницу ДТП произошло накануне около 10:00.





Инцидент случился на 15 километре трассы Орел – Знаменское. 37-летний водитель ВАЗ-2112 съехал в кювет, где врезался в дерево. Полученные водителем травмы потребовали госпитализации.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человек получили травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД









Артём Ежаков



