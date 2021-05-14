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10:46, 14 мая 2021 года Орловец выжил после шести ножевых ранений Убийству помешала мать подозреваемого. Она же вызвала пострадавшему медиков.





В селе Крутое Ливенского района на веранде жилого дома разгорелся конфликт между двумя мужчинами. Следствие считает, что в ходе ссоры 42-летний местный житель нанес своему 60-летнему знакомому шесть ударов ножом в область головы и шеи. Мать подозреваемого в покушении на убийство выбила нож из его рук и вызвала «скорую». Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизнь вне опасности.



Злоумышленник взят под стражу, – он уже признал вину, сообщает сайт СУ СК.



Фото пресс-службы областного СУ СК





Артём Ежаков



