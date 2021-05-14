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11:20, 14 мая 2021 года От COVID-19 скончались ещё трое орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции (всего – 34 826).



На лечении – 1 368 человек. Накануне выписан 61 орловец (всего – 32 829). От последствий болезни скончались 629 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 9 462 (всего – 4 922 901), число выздоровевших – 9 756 (всего – 4 537 634). Общее число летальных исходов – 115 116 (+ 393 случая за сутки). На лечении – 270 151 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



