Орловщина отмечает День семьи

Международный праздник отмечается 15 мая.

Особое внимание в честь праздника уделяется многодетным семьям. Таких в нашем регионе почти 8 тысяч. Кстати, в этом году этот почетный список пополнило 40 семей, и сегодня им вручат памятные медали.

В орловских многодетных семьях в общей сложности воспитывают больше 26 тысяч детей. Напомним, что с этого года вступил в силу закон, позволяющий опекунским и приемным семьям, в которых воспитываются трое и более детей, получить статус многодетных.