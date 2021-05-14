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11:52, 14 мая 2021 года На Орловщине подорожала потребительская корзина В апреле минимальный месячный набор продуктов стоил 4480,41 рублей. Это на 2,7% больше, чем в марте.





Данные опубликованы Орелстатом. Согласно отчету, существенно выросли в цене плоды и овощи: морковь – на 18%, свёкла столовая – на 16,9%, капуста белокочанная свежая – на 15,4%, картофель – на 15,2%.



На 7,9% подорожал десяток яиц, горох и фасоль выросли в цене на 5,8%, а стоимость вареных колбас подскочила на 5,2%. Ценники на сахарный песок и подсолнечное масло также увеличились – на 2,8% и 1,1% соответственно.



Кое-что все-таки подешевело, например, апельсины (-11.1%), груши (-8,4%) и свежие помидоры (-7,9%).





Артём Ежаков



