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12:28, 14 мая 2021 года В Орле подешевели электронные термометры и медицинские маски За месяц цены на них снизились на 14,1% и 5,6% соответственно.





Согласно информации областной службы статистики, в апреле, по сравнению с мартом, индекс цен на непродовольственные товары вырос на 0,8%.



В категории медицинских товаров подешевели электронные термометры и маски, однако подскочили в цене электронные тонометры (+5,5%) и антисептики для рук (+5,3%). Стоимость апиксабана (эликвис, 5 мг) выросла на 3,8%, двадцатипроцентного сульфацетамида – на 3,2%.



Кроме медицины, подорожали и некоторые другие непродовольственные товары. С открытием мото- и велосезонов эти транспортные средства в среднем выросли в цене на 8,8%.



Начало активных строек повлекло за собой удорожание материалов. Рубероид стал дороже на 5,9%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты выросли в цене на 5,8%, а обрезные доски – на 4,9%.



Свадьбы тоже стали дороже – в части покупки золотых колец, за которые пришлось отдать на 8,1% больше.





Артём Ежаков



