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12:33, 14 мая 2021 года

Поддержка талантливых детей – главная задача взрослых

Создать все условия для занятий творчеством помогают нацпроекты. В Детской школе искусств города Болхова появились новые музыкальные инструменты, отремонтировано помещение, а педагоги повысили свою квалификацию.


Чувствовать музыку и виртуозно владеть инструментами в болховской Детской школе искусств учат уже больше 60 лет. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» учреждение приобрело новые инструменты - рояль, пианино, баян, аккордеон, саксофон, гитары, виолончель. Для отделения живописи была закуплена муфельная печь. А также приобрели ноутбуки, интерактивную доску, проектор. В 2020-м, в рамках программы «Капитальный ремонт детских школ искусств России», отремонтировали фасад и крышу, а по программе «Творческие люди» семь преподавателей прошли курсы повышения квалификации. 
 
Надежда Булгакова, преподаватель Детской школы искусств г. Болхова: «С годами у детей интерес серьезно заниматься музыкой не угасает. Напротив, каждый год большое количество девчонок и мальчишек поступают в школу».
 
В школе обучаются 240 ребят. Директор школы Наталия Мельникова, которая, кстати, является выпускницей этого учебного заведения, считает, что одной из главных задач педагогов является рассмотреть талант ребенка и помочь его реализовать. 
 
Наталия Мельникова, директор Детской школы искусств г. Болхова: «Мы гордимся нашими детьми, потому что наши учащиеся - победители конкурсов, и районных, и областных, и всероссийских, и международных. Это результат их трудолюбия, усердия и ежедневного кропотливого труда наших педагогов».



Юлия Опанасюк
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