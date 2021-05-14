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12:45, 14 мая 2021 года В деревне Грачёвка Орловского района появилось централизованное водоснабжение Теперь привычные походы к колодцам и экономия воды в засушливые месяцы останутся в прошлом.





Каждое утро у мальчишек большого и дружного семейства Соколовых начинается с силовой зарядки. Чтобы вся детвора умылась, почистила зубы и выпила по чашке чая, нужно принести не одно ведро воды. Благо, ходить за ней далеко не нужно – колодец у Соколовых, как и у остальных жителей деревни, находится на территории собственного участка. Другое дело, когда наступает время обеда, или многодетная семья затевает стирку или, например, решает искупать всех ребятишек. Тут мальчишки только и успевают таскать ведра из колодца. Надежда Соколова, жительница деревни Грачёвка: «Чтобы поесть приготовить - за водой раз десять ходят. Поесть, посуду помыть, чай попить, кофе… 100 литров - это самое маленькое, без купания и стирки». Иногда водой приходится пользоваться аккуратнее. Когда в деревне начинается сезон огородов и полива, живительной влаги в колодцах становится значительно меньше. Михаил Кожухов, глава Большекуликовского сельского поселения: «В последнее время есть тенденция, что уровень грунтовых вод падает, колодцы маленькие, неглубокие, поэтому воды было недостаточно, постоянно шли жалобы из этого населенного пункта о недостаточном водоснабжении». Идея обзавестись собственным поселковым водопроводом родилась у жителей деревни Грачёвка ещё несколько лет назад. В 2015 году они решили перенести её в практическую плоскость и выйти на реализацию задуманного. В посёлке устроили собрание, по результатам которого жители решили самостоятельно сделать проектную документацию на будущий водопровод. До реализации проект прошел долгий путь согласований - от районной администрации до департамента сельского хозяйства. Там ему нашли финансирование по федеральной программе комплексного развития сельских территорий. На сегодняшний день строительство поселкового водопровода для деревни Грачёвка завершено. Теперь здесь высятся две новеньких водонапорных башни. Под землей от них тянется водопровод длиной 8,3 километра. На очереди – последние бумажные вопросы и передача водопровода управляющей компании. Теперь, когда работа на этом важном объекте близится к своему завершению, в Большекуликовском сельском поселении строят новые планы. Здесь есть еще ряд крупных населенных пунктов, где у жителей такие же чаяния обрести централизованное водоснабжение. Например, рядом с Грачёвкой - деревня Лесная. Её жители уже обратили внимание на позитивные изменения у соседей и тоже захотели присоединиться к федеральной программе. Михаил Кожухов, глава Большекуликовского сельского поселения: «Деревня Грачевка - большая, порядка 410 жителей проживает, 170 домовладений. Она постоянно расширяется, новые территории вливаются в населенный пункт, ведутся новостройки, и я думаю, таких башен с хорошим дебетом скважин хватит на две-три деревни». Евгения Суровцева, заместитель руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области: «С 2003 по 2020 построены водопроводы в 112 населенных пунктах, общей протяженностью 448 километров, общая стоимость составила 741 млн рублей». Такой же водопровод в этом году построили и в деревне Становое. Программа «Комплексное развитие села» будет реализовываться и в 2021 году.





Екатерина Игнатюк



