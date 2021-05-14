Главная » Новости



13:05, 14 мая 2021 года Один погиб и трое пострадали в лобовом столкновении иномарок под Орлом ДТП произошло на 348 километре автодороги М-2 «Крым».





Вчера, около одиннадцати вечера, 39-летний водитель Mitsubishi Outlander врезался во встречный BMW. Мужчина, управлявший японским кроссовером, погиб. Его 30-летняя пассажирка получила травмы. Во второй иномарке пострадали 21-летний водитель и 54-летний мужчина.



По информации пресс-службы УГИБДД, за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото из соцсетей





Артём Ежаков



