Один погиб и трое пострадали в лобовом столкновении иномарок под Орлом

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13:05, 14 мая 2021 года
Один погиб и трое пострадали в лобовом столкновении иномарок под ОрломДТП произошло на 348 километре автодороги М-2 «Крым».
Вчера, около одиннадцати вечера, 39-летний водитель Mitsubishi Outlander врезался во встречный BMW. Мужчина, управлявший японским кроссовером, погиб. Его 30-летняя пассажирка получила травмы. Во второй иномарке пострадали 21-летний водитель и 54-летний мужчина.
По информации пресс-службы УГИБДД, за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы, 1 погиб.
Фото из соцсетей
Артём Ежаков