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13:31, 14 мая 2021 года Орловские школьники предпочитают оладьи со сгущенкой К такому выводу пришли во время мониторинга и корректировки школьного питания. Этот вопрос по-прежнему активно обсуждается. Дети о своих предпочтениях рассказывают родителям, те, в свою очередь, - руководству школы. Решение о том, что можно исключить, а что нет, принимает Роспотребнадзор. Съемочная группа ГТРК «Орел» вместе с родителями орловских школьников заглянула в несколько учебных заведений областного центра.





Организовать питание школьников, да еще в условиях пандемии задача сложная, но ее решили. Потоки ребят развели, чтобы не пересекались. В 51-й школе Орла горячее питание получают больше девятисот учеников. Чтобы ускорить процесс, столы накрывают дежурные старшеклассники. Этот пост каждый занимает раз в месяц. Мария Полякова, ученица школы №51 г. Орла: «Мы соблюдаем все меры безопасности, у нас все хорошо, все стерильно, накрываем на столы, помогаем поварам. Очень вкусно кормят нас». Действительно ли вкусно? Горячее ли питание? Не обделяют ли ребят порциями? Ответы на эти вопросы родители могут получить не только от первоисточника - своего ребенка, но и лично заглянув в столовую. Вот только из-за коронавируса лишь раз в месяц. Со своей стороны оценивают питание и сотрудники Роспотребнадзора. К ним все чаще поступают предложения о корректировке меню. Надежда Ларина, директор школы №51 г. Орла: «Из наших наблюдений мы выяснили, что дети меньше всего любят отварную рыбу. В соответствие с этим отправили запрос поставщику питания, с тем чтобы заменить вареную рыбу на рыбные котлеты». Здесь, конечно, на всех не угодишь, гастрономические пристрастия и у первоклашек, и у старшеклассников свои. И если кого-то не устраивает меню, могут приносить домашнюю еду с собой. Это не запрещается. Еще школьники могут выбрать что-нибудь на свой вкус из буфета. Меню рассчитано на две недели. Контрольное блюдо этого дня на завтрак - гречка, котлета и кабачковая икра. Запивают все чаем с лимоном. Людмила Филиппова, заведующая производственной столовой лицея №22 г. Орла: «Те дети, которые ходили в детский сад, приучены к такому питанию, они кушают хорошо. Дети домашние, естественно, немножко набалованные, и с ними проблемы». От подобных проблем в 22-м лицее избавились - согласовали индивидуальное меню. Перед этим тщательно изучили, когда тарелки дети оставляют пустыми, и к чему - не притрагиваются. Татьяна Шевцова, директор лицея № 22 г. Орла: «У нас меню то, которое дети наши едят. Мы исключили рыбу, у нас нет каш, нет омлета, в принципе, это неплохие блюда, но дети не предпочитают видеть их в меню». В регионе бесплатное горячее питание получают 85% школьников. Это ученики начальных классов и льготники. Родители остальных оплачивают самостоятельно. Татьяна Патова, начальник управления общего образования департамента образования Орловской области: «В соответствие с соглашением между Минпросвещения РФ и правительством Орловской области в 2021 году размер субсидии из федерального бюджета составил 304 миллиона рублей, и стоимость завтраков с 1 января 21 года составила 58,68 копеек». В новом учебном году стоимость питания измениться не должна, а вот в меню продолжат совершенствовать.





Анна Вайсергисер



