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14:25, 14 мая 2021 года На Орловщину пришел шторм Гроза, дождь, град и шквалистый ветер ожидаются до сегодняшнего вечера.





По информации пресс-службы областного УМВД непогода в регионе продлится до 21:00. 14 мая на территории Орловщины прогнозируются сильные дожди, грозы и град вместе со шквалистым ветром от 18 до 20 м/с.





Артём Ежаков



