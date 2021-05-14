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14:40, 14 мая 2021 года В Орле сдали первый в этом году ремонт двора Работы на территории дома №17 по улице Песковской приняты комиссией. Они выполнялись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».





ООО «Асфальтоукладчик» сделал дорожки к подъездам и смонтировал на фасаде дома светодиодное освещение, а на детской площадке установил новые урны и скамейки. Работы выполнены с четырехлетней гарантией.

И.о. начальника УКС г. Орла Дмитрий Кузнецов: «В целом, ремонт выполнен без нареканий. Реакция на некоторые замечания, которые возникали в ходе процесса, исправлялись подрядчиком своевременно. Пробы асфальтового покрытия прошли все экспертизы». Всего в этом году в Орле отремонтируют 42 двора, на 35 из них работы уже ведутся, – сообщает сайт городской администрации.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



