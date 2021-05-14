пятница 14.05.2021 17:12:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:40, 14 мая 2021 года

В Орле сдали первый в этом году ремонт двора

Работы на территории дома №17 по улице Песковской приняты комиссией. Они выполнялись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».


ООО «Асфальтоукладчик» сделал  дорожки к подъездам и смонтировал на фасаде дома светодиодное освещение, а на детской площадке установил новые урны и скамейки. Работы выполнены с четырехлетней гарантией.
И.о. начальника УКС г. Орла Дмитрий Кузнецов: «В целом, ремонт выполнен без нареканий. Реакция на некоторые замечания, которые возникали в ходе процесса, исправлялись подрядчиком своевременно. Пробы асфальтового покрытия прошли все экспертизы».
Всего в этом году в Орле отремонтируют 42 двора, на 35 из них работы уже ведутся, – сообщает сайт городской администрации.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.