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15:39, 14 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Ливенец вырастил рассаду конопли. Но не успел собрать урожай. Неудачливого агронома взяли под стражу.



- Родители пришли в школы, чтобы узнать, чем кормят их детей.



- В Орловской области планируют увеличить объемы ПЦР-тестирования.



- Колодец скоро станет просто украшением. В Грачёвку протянули водопровод.



- Важен каждый голос. В Ливнах проходит очное голосование за выбор территории для благоустройства.

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