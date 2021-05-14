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15:40, 14 мая 2021 года Орловские школы проверят на безопасность Такое поручение сегодня дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





В орловских школах проверят работу тревожных кнопок, путей эвакуации, запасных входов выходов. Также напомнят учителям и учащимся о порядке действий при чрезвычайной ситуации. Еще раз отработают взаимодействие с силовыми ведомствами.



Поводом к внеплановым мероприятиям послужила трагедия, случившаяся в Казани 11 мая, когда бывший ученик гимназии №175 застрелил 9 человек из гладкоствольного ружья – 7 детей и двух взрослых. Свыше 20 человек остаются в больницах.



По факту трагедии в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».





Орловское Информбюро



