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15:42, 14 мая 2021 года Сегодня в Ливнах открылись участки для голосования по благоустройству Жители могут выбрать объекты городской среды, которые стоит отремонтировать в 2022 году.





Ливенцы выбирают территории для благоустройства. Жителям города предстоит определиться, какой из двух объектов преобразится в 2022 году - парк Машиностроителей (второй этап) или общественная территория по ул. Орловской. Высказать свое мнение можно до 18:00 часов. Право голоса имеют жители от 14-ти лет. Отметим, что до 30 мая продолжится голосование на интернет-площадках.





Мария Семак



