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15:45, 14 мая 2021 года «Я вижу твой голос»: звезды выведут на чистую воду вокалистов-аферистов 14 мая в 21:00 на телеканале «Россия» – премьера захватывающей музыкальной игры «Я вижу твой голос».





В каждом выпуске проекта участник пытается распознать, кто из игроков на сцене действительно умеет петь, а кто лишь гениально притворяется, надеясь сорвать банк.



Звёзды шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, Николай Фоменко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Диана Арбенина, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков, Анна Седокова, ST, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов, Сергей Мазаев, Аглая Шиловская и JONY – помогут участнику разоблачить лжевокалистов и выиграть 1 миллион рублей.



Ведущий вокально-детективного шоу «Я вижу твой голос» – Владимир Маркони.



По правилам шоу в каждом выпуске участник и его звёздная команда знакомятся с шестью героями. Тренер по фигурному катанию, свадебный регистратор, таксист, баскетболист, фермер, воспитательница, егерь, акробат, пекарь, бухгалтер или сбежавшая невеста: кто из них настоящий вокалист, а кто обманщик – это и предстоит решить участникам. Задача таинственных незнакомцев – хранить молчание до самого финала, так что звёздам придётся призвать на помощь свой богатый музыкальный опыт и шестое чувство. Ставки высоки: если лжевокалист дойдёт до конца, то солидный денежный приз достанется ему, а если финалист окажется настоящим певцом, то разбогатеет участник. В случае неверного решения он упустит миллион, а звёздный советник исполнит свой хит в дуэте с человеком без слуха и голоса. Информационным партнёром шоу «Я вижу твой голос» выступает радиостанция «Новое Радио».



О проекте:



«Я вижу твой голос» – адаптации популярного во всём мире шоу «I can see your voice». Это музыкальный квест, в котором участники проводят увлекательное расследование, угадывая настоящих певцов и вычисляя подражателей. Премьера шоу «I can see your voice» состоялась в Южной Корее в 2015 году, и до сих пор не теряет популярности у корейских зрителей на протяжении уже восьми сезонов. Музыкальное шоу получило номинацию на международную премию Emmy, а сам формат был продан в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бельгию и многие другие.



Премьера шоу «Я вижу твой голос». С 14 мая в 21:00 на телеканале «Россия».





Орловское Информбюро



