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15:49, 14 мая 2021 года В Орле контейнерные площадки рекомендовано включать в проекты благоустройства дворов Рекомендацию озвучил сегодня глава региона Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований.





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил пересмотреть подход к проектам ремонта дворовых территорий и дополнить их обновлением контейнерных площадок.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы достаточно серьёзные средства выделяем на благоустройство дворов. Давайте в проекты сразу закладывать и обустройство мусорных площадок, приличных площадок, чтобы это соответствовало и времени, и месту. Мы с вами всё решаем, где контейнеры взять. Давайте закладывать деньги на перспективу, когда проектно-сметную документацию готовим. Эту часть обязательно отработать».

В этом году по проекту «Жильё и городская среда» уже ремонтируются 97 дворов и 34 общественные территории.





Антон Киселёв



