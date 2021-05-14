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15:54, 14 мая 2021 года В 2020 году на Орловщине осталось 4 400 «глухарей» Региональные правоохранители имеют проблемы с раскрываемостью преступлений прошлых лет и взысканием ущерба.





Эти вопросы обсуждались на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Орловской области. Оказалось, что в прошлом году в регионе набралось 4 400 нераскрытых дел, в этом – уже 800. Такое число «глухарей» связывают с нарушениями уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательств – только в 2020 году прокуратура отменила более 700 постановлений о приостановлении предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях прошлых лет.



Также выяснилось, что взыскание причиненного злоумышленниками ущерба недостаточно эффективно. За четыре месяца этого года он составил 162 миллиона рублей, из них уже возмещено 53,2 миллиона и арестовано 33,2 миллиона в виде имущества, – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



