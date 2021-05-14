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16:43, 14 мая 2021 года

Пляж в Орле облагородит ритуально-обрядовое предприятие

В областном центре начали готовить для купания пляжи на реке Оке и озере Светлая Жизнь. Их оборудуют к 23 мая. Сезон для любителей поплавать на воздухе начнется в начале лета.


Общая стоимость трех контрактов по Светлой Жизни – 1 миллион 793 тысячи рублей. Один из подрядчиков – ИП Черненко М.О. – привезет сюда 609,4 м3 песка. «Орелводоканал» займется подкачкой воды в озеро, а также ремонтом и дезинфекцией питьевых фонтанчиков, а ИП Еремин Е.В. ответствен за благоустройство пляжа.

Подготовка места для купания в Оке рядом с Городским парком обойдется значительно дешевле – вместе два соглашения стоят 679 тысяч рублей. 452,1 м3 песка поставит тот же подрядчик, что и на Светлой Жизни, а МУП «Ритуально-обрядовые услуги» займется облагораживанием пляжа, – сообщает сайт мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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