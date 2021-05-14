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17:17, 14 мая 2021 года В селе Дросково с третьей попытки достроили Дом культуры Объект в Покровском районе Орловской области изначально должны были сдать до 10 декабря прошлого года, а затем – до 1 апреля. Теперь Дросковский СДК готов принять посетителей.





Стоместный Дом культуры стал первым подобным объектом, построенным на Орловщине. Его стоимость превысила 25,7 миллиона рублей. Возводило сооружение ООО «АгроСтройМонтаж», которое, к слову, занесено в Орле в «черный список» за срыв работ по детскому саду на улице Планерной.



Открыть Дом культуры хотят уже в скором времени. Он появился в селе благодаря нацпроекту «Культура», в рамках которого в этом году капитально отремонтируют три СДК в Верховском и Знаменском районах, – сообщает региональный информационный портал.



Фото пресс-службы портала областного правительства





Артём Ежаков



