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17:38, 14 мая 2021 года

В Орле наградили медиков

Сегодня в адрес медицинских работников звучали слова благодарности за профессионализм и мужество, провяленное в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.


Пандемия COVID-19 так или иначе затронула многих. Кто-то болел тяжело, кто-то перенес инфекцию бессимптомно, но именно медики оказалась на передовой, когда речь шла о спасение жизней. Памятные медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» от областной Федерации профсоюзов сегодня получил 41 сотрудник медицинских организаций из всех районов региона. К значку – небольшое материальное поощрение.

Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ: «Основными, кто встал на пути вируса, были медицинские работники. По-другому быть и не могло – наша медицина, наши врачи, медицинские сестры воспитаны на замечательных традициях, которые были заложены нашими предками - врачами, которые оказывали помощь бойцам во время Великой Отечественной войны».



Анна Вайсергисер
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