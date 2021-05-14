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17:39, 14 мая 2021 года Акции орловской типографии «Труд» пустят с молотка Цена полного пакета – 200 миллионов рублей.





Аукцион объявлен на основании распоряжения регионального правительства №259-р от 13 мая 2021 года. В документации отмечено, что лотом стали 1 812 478 штук обыкновенных акций АО «Типография «Труд». 200 миллионов – начальная стоимость 100% пакета.



Если покупатель найдется, то деньги бюджет получит в течение 30 дней с момента оформления сделки.



Фото: сайт АО «Типография «Труд»





Артём Ежаков



