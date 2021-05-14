Названы лучшие семьи Орловщины

|
|
|Главная » Новости
17:49, 14 мая 2021 года
Названы лучшие семьи ОрловщиныВ регионе подвели итоги конкурса «Семья года».
Конкурс проводился по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья». В региональном этапе приняли участие 10 орловских семей.
Победителем в номинации «Многодетная семья» стала семья Оксаны Викторовны Черкасовой и Олега Владимировича Долмашева из Орловского района, воспитывающих шестерых детей.
Победителем в номинации «Сельская семья» стала семья Екатерины Михайловны и Ивана Юрьевича Вечеринских из Болховского района.
Победителем в номинации «Молодая семья» стала семья Виктории Эдуардовны Исаевой и Александра Александровича Воробьёва из города Орла.
Семьям, занявшим 1 место в каждой номинации, вручат грамоты и ценные подарки.
Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2021», сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро