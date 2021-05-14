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17:49, 14 мая 2021 года

Названы лучшие семьи Орловщины

В регионе подвели итоги конкурса «Семья года».


Конкурс проводился по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья». В региональном этапе приняли участие 10 орловских семей.

Победителем в номинации «Многодетная семья» стала семья Оксаны Викторовны Черкасовой и Олега Владимировича Долмашева из Орловского района, воспитывающих шестерых детей.

Победителем в номинации «Сельская семья» стала семья Екатерины Михайловны и Ивана Юрьевича Вечеринских из Болховского района.

Победителем в номинации «Молодая семья» стала семья Виктории Эдуардовны Исаевой и Александра Александровича Воробьёва из города Орла.

Семьям, занявшим 1 место в каждой номинации, вручат грамоты и ценные подарки.

Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2021», сообщает информационный портал Орловской области.




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