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17:56, 14 мая 2021 года В Орле сократят число микроавтобусов Количество транспорта компенсируют вместительностью.





О предстоящих изменениях в сфере транспортного обслуживания рассказал градоначальник Юрий Парахин. С его слов, сейчас с перевозчиками обсуждают новые длительные контракты – на 2,5 года, в то время как раньше соглашения заключались на 12 месяцев. Одно из условий – подрядчик, претендующий на маршрут, где по условиям договора должны быть низкопольные автобусы, должен уже иметь их в автопарке.



Глава города подчеркнул, что больший срок контрактов «не гарант того, что перевозчик преспокойно сможет вполноги обслуживать маршруты и рассчитывать на снисхождение». Нарушителей Парахин обещал штрафовать и выгонять.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Для меня важно, чтобы жители могли с 6:00 до 23:00 без проблем пользоваться общественным транспортом. Не тесниться в салоне. Ездить на чистых автобусах с вежливыми водителями. И цена за это будет большой, особенно для перевозчиков, которые не готовы работать добросовестно».

Мэр заявил, что число микроавтобусов на городских маршрутах снизится – с июня 2021 года их станет 319 вместо 343. Им на смену придут более современные и вместительные машины.



Напомним, что вчера пресс-служба областной администрации анонсировала нововведения, которые претерпит сфера пассажироперевозок с июня. Среди них – продление маршрутов, заканчивающихся на ТМК «ГРИНН», до разворотного кольца на улице Высоковольтной, а также увеличение автобусов по ряду направлений и увеличение числа низкопольного транспорта. Последних в Орле будет 60 единиц.





Артём Ежаков



