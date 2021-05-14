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18:10, 14 мая 2021 года Только восемь транспортных маршрутов в Орле хорошо работают по вечерам Сегодня перевозчики выслушивали в городской администрации претензии по своей работе.





Практически все автобусы исчезают с улиц областного центра в вечернее время. У властей нет претензий лишь по маршрутам №1т, 3т, 4т, 8, 9, 20, 34 и 60. Не избежало этих претензий и МУП «ТТП», чьи автобусы №15, 16 и 48 появляются на дорогах лишь после 9:00 или 10:00, а иногда сходят с маршрутов уже после 17:00.



Теперь, когда стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась, эту проблему предлагают решить снижением дневного плана водителям, которые остаются работать вечером, – сообщает пресс-служба мэрии.



Есть претензии и по количеству маршруток на линии – за это досталось автобусам №28 (работают 2-3 автобуса вместо 10), №35 (9-11 автобусов вместо 20) и №14 (9-10 автобусов вместо 14).



Еще одна частая претензия орловцев к транспорту – их загрузка. Претензии были высказаны лишь по утренним маршруткам №21 и №9, но на поверку жителей таких автобусов гораздо больше.





Артём Ежаков



