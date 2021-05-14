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18:31, 14 мая 2021 года

У орловца под угрозой ножа угнали BMW

Полицейские оперативно задержали подозреваемых.


Немецкую легковушку угнали в Малоархангельске. Там поссорились две компании, и в ходе конфликта один из мужчин, угрожая владельцу BMW ножом, сел в иномарку. В салон подсел знакомый злоумышленника и они уехали.

Вскоре полицейские нашли полностью исправную машину и вернули её хозяину, однако оттуда пропали деньги и ювелирные изделия.

Подозреваемых 1985 и 1988 годов рождения нашли в Курской области. Оба оказались ранее судимыми. Часть похищенного у них была при себе.

Обоим инкриминируется ч. 4 ст. 166 УК РФ. Им грозит до 12 лет тюрьмы. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения, – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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