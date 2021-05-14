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18:36, 14 мая 2021 года На улице Герцена в Орле «Лада» провалилась в дорожную яму Фото появилось в сообществе «Орел Автомобильный».





На снимках, опубликованных в группе «ВКонтакте», видно, что отечественная легковушка полностью ушла правым колесом в яму. Возможно, в аварии пострадал бампер автомобиля. Напомним, что рядом идут дорожные работы в рамках проекта «БКАД», однако стало ли это причиной возникновения провала, неизвестно.





Артём Ежаков



