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18:37, 14 мая 2021 года Сегодня в Орле появилась новая Аллея семьи 12 туй высадили приемные и опекунские семьи в Детском парке. С двумя семьями познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





В Орле появилась новая Аллея семьи. Ее посадили члены приемных и опекунских семей. Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Рука в руке». За время действия проекта 39 ребят с разными историями судеб обрели родителей. Всего же в регионе более 500 семей заботятся о приемных детях, как о своих родных.



Как вспоминает орловчанка Светлана Чибисова, буквально за пару дней до начала пандемии в их семье стало больше сердец, бьющихся в унисон. Решение взять из детского дома еще троих приняли на семейном совете. Мама, папа и семеро будущих братьев и сестер единогласно проголосовали за такое пополнение. В семье Чибисовых учат любви, дружбе, заботе, а также тому, что все нужно делать сообща. Вот и свое семейное дерево они посадили, помогая друг другу.



В семье Ёлочкиных недавно появился пятый ребенок. Родная мать от Татьяны отказалась еще в роддоме, но нашлись те, кто окружил ее заботой и вниманием. Она стала частью любящей семьи. И сегодня их дерево также появилось на новой аллее в Детском парке.



Новая Аллея Семьи в Орле появилась накануне Международного дня семьи, который отмечается 15 мая. Российский День семьи отмечают 8 июля, в День Петра и Февронии.





Анна Вайсергисер



